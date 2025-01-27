Некоммерческие организации за рубежом, особенно в США, Германии, Польше, значительно усилили попытки фальсифицировать историю Второй мировой войны (1939 — 1945 гг.) и принизить вклад СССР в уничтожение фашистской Германии и спасение Европы от нацизма. Об этом заявил в интервью РИА Новости директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин.

Он уточнил, что речь идет об организациях, которые работают сфере защиты исторической правды. По его словам, эти организации предпринимают попытки фальсифицировать историю Второй мировой войны, Великой Отечественной войны (1941 — 1945 гг), пытаются обелить преступления нацистов и одновременно принизить роль Красной Армии, народов СССР в разгроме Третьего Рейха.

Президент Российской Федерации Владимир Путин заявлял, что попытки фальсификации истории предпринимаются в том числе для того, чтобы создать предпосылки для новых агрессивных действий против России. Он подчеркивал, что страна продолжит твердо защищать правду, основанную на документально подтвержденных исторических фактах, продолжит рассказывать о правдивых событиях Второй мировой войны.