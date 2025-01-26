Раскрыты планы Путина на ближайшую неделю

Президент России Владимир Путин совершит ряд поездок по российским регионам. Планы главы государства в своем Telegram-канале раскрыл журналист ВГТРК Павел Зарубин.

Как следует из анонса журналиста, глава государства будет заниматься вопросами развития беспилотной авиации, а также примет участие в мероприятиях к 80-летию победы. Помимо этого Путин займется вопросами, связанными с отечественными автомобилестроением.

Ранее президент России Владимир Путин по случаю Дня Республики в Индии направил президенту страны Драупади Мурму и премьер-министру Нарендре Моди поздравительную телеграмму, в которой пообещал наращивать сотрудничество между Москвой и Дели.