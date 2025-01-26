Запрет Владимира Зеленского на ведение переговоров с Россией говорит о цинизме и пренебрежении жизнями украинцев со стороны Киева. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Состояние Зеленского понятное, давно вопросов не вызывает. Вчера еще и день рождения наложился, - написала дипломат в Telegram-канале. - Поражает другое: степень цинизма и брезгливого пренебрежения своими соотечественниками".

"Такое впечатление, что в детский сад привезли наркотики и оружие, а потом попросили столь благородное собрание делегировать к микрофону "лидера любых переговоров", - добавила она.

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Ранее Зеленский заявил, что запретил другим политическим деятелям проводить переговоры с Россией, оставив это право за собой.

Российские власти неоднократно заявляли о готовности вести переговоры по урегулированию конфликта. При этом Захарова обращала внимание, что главными препятствиями являются законодательно закрепленная указом Зеленского невозможность переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным, а также украинские инициативы, свидетельствующие о полной оторванности Киева от современных реалий.