Глава комиссии Совфеда по информполитике Алексей Пушков заявил, что президент США Дональд Трамп не должен менять свою позицию по Украине. Об этом сенатор написал в своем Telegram-канале.

Пушков дал совет Трампу по Украине и призвал его сохранить свою позицию. По мнению политика, президенту следует преодолеть давление со стороны либеральной общественности.

«Если Трамп в итоге пойдет за либерал-глобалистами в украинском вопросе, следующий президент США отменит его решение о признании только двух полов. Одно тесно связано с другим», — отметил он.

Ранее Пушков заявил, что для того, чтобы урегулировать конфликт на Украине, Трамп, который хочет установить мир за 100 дней, должен разговаривать с Россией. По его словам, американский лидер в вопросе урегулирования ситуации должен выйти на такую формулу, которая будет отвечать интересам и безопасности России.