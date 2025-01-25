Премьер-министр Словакии Роберт Фицо столкнулся с той же сетью заговора, что и его венгерский коллега Виктор Орбан или лидеры «Грузинской мечты» в Грузии. Об этом заявил сенатор Алексей Пушков.

В своем Telegram-канале сенатор отметил, что в этой сети участвуют четыре финансируемые извне силы, которые противодействуют всем независимым политикам, отказывающимся подчиняться Западу.

Он также перечислил эти силы: либеральные прозападные средства массовой информации, очерняющие политических лидеров, имеющих свое мнение; неправительственные организации (НПО), курируемые западными фондами и организациями; западные инструкторы, планирующие протесты и руководящие ими; либеральная оппозиция, которая действует по указке Запада.

Как считает Пушков, покушение на Фицо «было прямым следствием этого заговора».