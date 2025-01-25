Захарова прокомментировала угрозу Туска в отношении Орбана

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала в своем Telegram-канале угрозу премьер-министра Польши Дональда Туска «последствиями» венгерскому коллеге Виктору Орбану, если тот заблокирует новые санкции ЕС против России.

«Туск пригрозил Орбану последствиями, если тот наложит вето на продление санкций против России. А потому что такая западная демократия», — написала дипломат.

25 января Туск написал в соцсети X, что если Орбан «заблокирует европейские санкции в ключевой момент для войны», то подтвердит, что «играет в команде Путина, а не в нашей». При этом польский премьер пообещал лидеру Венгрии «последствия» в случае наложения вето.

Туск выступил с угрозой в адрес Орбана из-за санкций против РФ

17 января сообщалось, что ЕС пытается договориться о продлении истекающих в январе санкций против РФ.

В тот же день стало известно, что если Венгрия наложит вето на продление рестрикций и они будут отменены, €190 млрд российских активов, которые хранятся в бельгийском депозитарии Euroclear, тут же окажутся в России. По данным газеты Financial Times, одним из планов действий ЕС является использование военного декрета 1944 года, который позволяет действующему королю Бельгии Филиппу заблокировать передачу активов из страны.