Лавров провел телефонный разговор с главой МИД Катара

Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел телефонный разговор с председателем Совета министров, главой МИД Катара Мухаммедом Бен Абдельрахманом Аль Тани. Об этом сообщили в пресс-службе российского внешнеполитического ведомства.

"В ходе обмена мнениями относительно развития событий в ближневосточном регионе особое внимание было уделено ситуации в Сирии и вокруг нее. Главы внешнеполитических ведомств высказались в поддержку сохранения суверенитета, независимости, единства и территориальной целостности этой страны", — говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что также в ходе разговора главы МИД обсудили вопросы развития отношений России и Катара. В частности, министры затронули тему расширения сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной и культурно-гуманитарной областях, а также график двусторонних контактов, отметили в российском министерстве.

Накануне Лавров заявил, что Россия открыта для конструктивного диалога по всем аспектам отношений с Сирией с опорой на наработанную базу двустороннего сотрудничества. Министр уточнил, что это касается и функционирования российских военных баз.