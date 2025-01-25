Глава СВР заявил о готовности встретиться с новым главой ЦРУ

Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин готов встретиться с новым главой Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Джоном Рэтклиффом.

Об этом сам глава СВР заявил ТАСС.

"Мы всегда готовы на переговоры", — сказал Нарышкин, отвечая на вопрос о готовности к встрече с Рэтклиффом при запросе с американской стороны.

Директор СВР отметил, что в настоящее время в Вашингтон работает официальный представитель российской службы. При этом в Москве у ЦРУ также имеется уполномоченное лицо, отметил Нарышкин.

Рэтклифф возглавил ЦРУ 23 января. Его привел к присяге вице-президент США Джеймс Дэвид Вэнс. Во время первого президентского срока главы Белого дома Дональда Трампа чиновник занимал пост руководителя Национальной разведки США.

Нарышкин увидел деградацию США

10 января Трамп сообщил, что президент России Владимир Путин заинтересован во встрече с ним, и подготовка к ней уже ведется. Темой станет завершение конфликта на Украине. Российский лидер ранее заявлял о своей готовности встретиться, но не уточнял дату.