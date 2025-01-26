В Госдуме разрабатывают ГОСТ по тюбингам

В Госдуме работают над созданием ГОСТа по тюбингам. Причиной стала их травмоопасность, сообщила РИА Новости первый зампред думского комитета по защите семьи Татьяна Буцкая. Она объяснила смысл ГОСТа.

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«Сейчас существует проблема: когда вы садитесь в ватрушку, у вас голова находится ниже, чем ноги. Вы не видите, куда летите, поэтому конструкция той ватрушки, которая продается, она должна быть такая, чтобы человек, который сидит в ней, видел, куда едет», — рассказала депутат. Еще одной проблемой, по ее мнению, является отсутствие возможности затормозить.

Буцкая уточнила, что к созданию ГОСТа привлекут специалистов, они будут работать над тем, чтобы у ватрушки были опции: возможность затормозить и слезть, если впереди есть препятствие.