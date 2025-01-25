Хинштейн рассмотрит введение комендантского часа в приграничье Курской области

Власти рассмотрят вопрос о введении комендантского часа для приграничных районов Курской области. Об этом на встрече с переселенцами заявил временно исполняющий обязанности губернатора Александр Хинштейн, пишет ТАСС.

«Что касается вопроса комендантского часа, то обратимся к штабу КТО (контртеррористической операции. — прим. ред.). Если действительно проблема есть, а судя по реакции зала, это правда, то будем рассматривать», — сказал он.

На встрече жители приграничных районов сообщили, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) атакуют населенные пункты в основном ночью, поэтому вопрос введения комендантского часа является актуальным.

По итогам беседы Хинштейн написал в своем Telegram-канале, что «были подняты вопросы льготного кредитования, введения комендантского часа, оформления жилья, помощи предпринимателям». Он напомнил, что был направлен в Курскую область для решения вопросов, которые накопились с начала вторжения ВСУ в регион.

Встреча Хинштейна с жителями трех приграничных районов состоялась 25 января в концертном зале «Свиридовский». Врио губернатора общался с курянами почти пять часов. На мероприятии присутствовали более одной тысячи человек.

Также на встрече Хинштейн заявил о намерении увеличить объемы строительства жилья из-за его нехватки для реализации жилищных сертификатов переселенцами из приграничья.