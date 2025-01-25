В Кремле оценили позицию Японии в отношении России

Политика Токио по отношению к Москве остается откровенно недружественной, указал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Так он по просьбе ТАСС прокомментировал слова премьер-министра Японии Сигэру Исиба о желании решить "территориальную проблему" и заключить мирный договор с Россией, несмотря на текущие сложности в двусторонних отношениях.

"Япония занимает ярко выраженную недружественную позицию в отношении нашей страны", - сказал Песков в ответ на вопрос, поступали ли от Токио сигналы о готовности обсуждать договор и восстанавливать отношения вообще.

История вопроса

О желании заключить мирный договор с Россией японский премьер в очередной раз высказался 24 января. По его словам, японско-российские отношения находятся "в тяжелом состоянии, но наша страна продолжит курс на решение территориальной проблемы и заключение мирного договора". Исиба уже дважды озвучивал это в предыдущих обращениях к парламенту. Эти же слова использовал и его предшественник Фумио Кисида.

Москва и Токио с середины прошлого века проводили переговоры с целью выработки мирного соглашения по итогам Второй мировой войны. Основным препятствием на пути к этому остаются разногласия по поводу прав на южную часть Курил. После окончания войны весь архипелаг был включен в состав Советского Союза, однако Япония оспаривает принадлежность Итурупа, Кунашира, Шикотана и группы мелких необитаемых островов. МИД РФ неоднократно подчеркивал, что российский суверенитет над этими территориями, имеющий соответствующее международно-правовое оформление, не подлежит сомнению.

После введения Токио антироссийских санкций в связи с ситуацией на Украине Россия прекратила консультации с Японией по вопросу мирного договора.

МИД: Россия готова к диалогу с Японией

Осенью на пленарной сессии "Валдая" президент РФ Владимир Путин выразил недоумение в связи с японскими санкциями. Он напомнил, что Москва ни предприняла ни одного шага против Токио. Президент также заверил, что в случае возвращения Японии к сотрудничеству Россия "не будет валять дурака".