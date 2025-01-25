В МИД России выступили с обвинением в адрес стран Запада

Западные правительства покрывают власти Украины и стоящих у них на службе киберпреступников. Об этом заявил РИА Новости директор Департамента международной информационной безопасности (ДМИБ) МИД РФ Артур Люкманов.

Он посетовал, что сейчас нет всеобъемлющей международно-правовой защиты от киберпреступлений. Поэтому от действий мошенников и хакеров страдают граждане разных стран.

Дипломат отметил, что бороться с киберпреступностью можно только вместе, но страны Запада не готовы к этому.

«Некоторые условия противодействия «цифровому» криминалу предусматриваются Конвенцией против киберпреступности, однако, повторюсь, главный залог успешной работы правоохранителей – готовность всех государств к равноправному сотрудничеству», — заключил Люкманов.

В МИД России высказались относительно перемирия на Украине

До этого в комментарии Белого дома к указу президента США Джо Байдена о ежегодном выделении $100 млрд на укрепление кибербезопасности сообщалось, что Штаты ежегодно несут $56 млрд убытков от подделки личных данных.