В МИД раскрыли судьбу военных баз России в Сирии

Военные базы России в Сирии временно могут стать гуманитарными хабами, говорится в заявлении главы МИД Сергея Лаврова. По его словам, это может произойти, если населению Сирии резко потребуется помощь, передает ведомство.

Это касается и функционирования наших военных баз, которым может быть временно придана дополнительная роль гуманитарных хабов с учетом острой потребности населения САР во внешней помощи, — сказал Лавров.

Ранее стало известно, что новые власти Сирии ведут переговоры с Россией о будущем ее военных баз в Тартусе и Хмеймиме на территории республики. Министр обороны в сирийском переходном правительстве Мурхаф Абу Касра добавлял, что окончательного решения вопроса пока нет.

Стало известно о переговорах России и Сирии по военным базам

До этого появилась информация о том, что новые сирийские власти расторгли инвестиционное соглашение об управлении морским портом Тартус, заключенное с российской компанией в 2019 году. Сообщается, что правительство переходного периода работает над реструктуризацией объекта, а все доходы от деятельности порта будут использоваться в интересах сирийского государства.

Позже депутат Алексей Чепа объяснил, что Сирия расторгла инвестиционное соглашение о Тартусе, поскольку Москве стало сложно выполнять взятые на себя обязательства. По его словам, это связано с тем, что обслуживание порта со стороны России резко сократилось.