Путин обратился с просьбой к спонсорам Киева

Президент России Владимир Путин заявил, что спонсоры Киева должны заставить Владимира Зеленского отменить запрет на переговоры. Его слова приводит РИА Новости.

Путин обратился с просьбой к спонсорам Киева
© РИА Новости

Глава государства отметил, что Зеленский не спешит отменять свой запрет на переговоры с Москвой. По его словам, спонсоры Украины дают ей указания.

«Думаю, что в конце концов те, кто платит деньги, должны заставить его это сделать», — подчеркнул Путин.

Путин заявил о готовности России к переговорам по Украине

Ранее российский президент подтвердил, что Москва готова к переговорам. Однако есть некоторые вопросы, которые требуют особого внимания, отметил он.

В конце 2024 года Путин назвал условия переговоров с Киевом. Российский лидер упоминал, что они должны основываться на реалиях, складывающихся сейчас на фронте.

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