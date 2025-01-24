Путин оценил необходимость встречи с Трампом

Президент РФ Владимир Путин считает, что им с новым президентом США Дональдом Трампом действительно стоит встретиться и обсудить целый ряд тем.

"Действительно, нам лучше встретиться, опираясь на реалии сегодняшнего дня, поговорить спокойно по всем тем направлениям, которые представляют интерес как для США, так и для России. Мы готовы. Но это прежде всего, конечно, зависит от решений и выбора действующей американской администрации", - сказал российский лидер, отвечая на вопрос журналиста ВГТРК Павла Зарубина.