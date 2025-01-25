Путин подтвердил, что Россия готова к переговорам по Украине

Власти России сохраняют готовность к переговорам по Украине, в том числе с США. С заявлением об этом выступил глава российского государства Владимир Путин.

В беседе с журналистом Павлом Зарубиным Путин подчеркнул, что препятствия переговорному процессу чинит именно украинская сторона.

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«Мы всегда говорили, и хочу это подчеркнуть ещё раз, мы готовы к этим переговорам по украинской проблематике», — сказал российский лидер.

Кроме того, Путин напомнил, что Владимир Зеленский сам запретил себе проводить переговоры с Россией.