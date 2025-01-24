Путин заявил о готовности России к переговорам по Украине

Президент России Владимир Путин заявил, что Москва готова к переговорам по Украине. Об этом сообщает ТАСС.

Такое заявление он сделал во время разговора с журналистами после посещения МГУ. По словам Путина, Россия открыта для контактов с США, но стороны столкнулись с нежеланием Украины садиться за стол переговоров.

«Мы всегда говорили, и хочу это подчеркнуть еще раз, мы готовы к этим переговорам по украинской проблематике. <...> Но здесь тоже есть вопросы, которые требуют особого внимания. Например, как известно, действующий глава режима в Киеве, когда еще был достаточно легитимным главой государства, издал декрет о запрете ведения переговоров», — заявил он.

Предсказан исход встречи Путина и Трампа

Путин также добавил, что он всегда состоял с президентом США Дональдом Трампом в деловых и прагматических отношениях. Он также согласился со словами Трампа о том, что если бы тот был переизбран президентом США в 2020 году, то конфликт на Украине мог бы не произойти. При этом Путин напомнил, что во время своего первого срока Трамп введ большое количество антироссийских санкций.

«С нынешним президентом США у меня всегда были деловые, исключительно деловые, но в то же время прагматические отношения и доверительные, я бы сказал», — добавил Путин.

Ранее Песков заявил, что Москва ждет сигналов от Вашингтона по переговорам Путина и Трампа.