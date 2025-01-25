В Италии ответили на слова Лаврова об антироссийской позиции Рима

В ответ на заявление Сергея Лаврова о враждебности Италии по отношению к России министр иностранных дел и вице-премьер Италии Антонио Таяни подчеркнул миролюбивую позицию своей страны. Об этом сообщает РИА Новости.

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«Мы все как ЕС будем играть свою роль в построении мира, вместе с США мы будем поддерживать любую политику, которая ведет к достижению цели справедливого мира, а не поражения Украины. Но мы никому не враги, мы — строители мира», — заявил Таяни.

Он отметил, что Евросоюз и США будут работать совместно для достижения мира на Украине, не допуская поражения страны. Таяни подчеркнул, что это не означает вражды с Россией.

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Накануне Лавров заявил, что Россия не рассматривает Италию как возможного участника мирного процесса из-за ее антироссийской позиции и поставок оружия Украине. Дипломат отметил, что двусторонний диалог прекратился по вине Рима, «ему и исправлять последствия собственных безобразных поступков».

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