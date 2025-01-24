МИД РФ назвал действия Трампа «похвальными»

Россия считает «похвальным» стремление президента Соединенных Штатов Дональда Трампа наладить прямое общение с Москвой. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, слова которого передает РИА Новости.

«Само по себе стремление наладить прямое общение похвально», — сказал Лавров.

Глава МИД РФ отметил, что если удастся вернуть российско-американские отношения хотя бы к форме нормальности, включая работу послов в Вашингтоне и Москве, то это станет определенным успехом.

В то же время он подчеркнул, что Россия не намерена «обольщаться» Трампом и не испытывает иллюзий на его счет. Лавров напомнил, что в период его первого срока, вопреки ожиданиям, продолжился процесс разрушения двусторонних связей, начатый экс-президентом Бараком Обамой. Кроме того, российский дипломат заявил, что по количеству введенных антироссийских санкций Трамп превзошел своих предшественников.

Также, как отметил Лавров, отношения Москвы и Вашингтона при администрации прошлого президента США Джо Байдена сильно истончились и в данный момент балансируют «на грани разрыва».

20 января 2025 года Трамп, одержавший победу на выборах в ноябре прошлого года, официально вступил в должность главы государства. После церемонии инаугурации он встретился с журналистами в Белом доме и рассказал, что уже «очень скоро» может провести телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным.

В тот же день российский лидер принял участие в оперативном совещании с постоянными членами Совета безопасности РФ. На встрече он отметил, что Москва никогда не отказывалась от диалога с Вашингтоном и готова к взаимодействию с новой американской администрацией.