Президент России Владимир Путин удивился тому, что средняя зарплата в Москве составляет примерно 160 тыс. рублей, а не больше.

Речь об этом зашла на заседании попечительского совета МГУ.

"Заработная плата, условия труда, в том числе молодых специалистов, должны соответствовать статусу ведущего вуза страны", - потребовал глава государства, говоря о ситуации в вузе. "По-моему, все-таки отстает немножко от среднего по Москве?" - уточнил Путин и задал мэру Москвы Сергею Собянину вопрос о зарплатах в столице.

Услышав, что средний уровень зарплаты в городе составляет около 160 тыс. рублей, глава государства с удивлением переспросил: "Да ладно? Больше!"

Собянин в ответ вновь подтвердил эту цифру. Путин, обернувшись к ректору МГУ Виктору Садовничему, с улыбкой заметил, что в таком случае университет выполнил нормативы, но нужно не ослаблять внимание к этой теме.