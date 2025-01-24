В РФ оценили шансы Трампа завершить украинский конфликт за 100 дней

Замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что украинский кризис не удастся разрешить за сто дней, если в подходе США не будет реализма. Об этом сообщает ТАСС.

В ходе предвыборной кампании Дональд Трамп говорил о своей способности положить конец конфликту на Украине «за 24 часа». Он заявлял, что может сделать это еще до своей инаугурации, однако этого не произошло.

Позже появилась информация, что Трамп дал своему спецпредставителю по России и Украине Киту Келлогу сто дней на разрешение украинского кризиса. The Wall Street Journal писала, что Келлог будет предлагать свои варианты, но контролировать переговоры будет лично Трамп.

Стало известно, что Трамп сменил тактику по завершению конфликта на Украине

Рябков отметил, что в первую очередь необходимо понять, на какой основе новые власти США собираются «двигаться к урегулированию». По его мнению, «некий процесс» начнется только в том случае, если в подходе Вашингтона будет больше реализма.