Президенту РФ Владимиру Путину буде легче договориться с нынешним лидером США Дональдом Трампом, чем с его предшественником Джо Байденом.

Итог таких переговоров, скорее всего, будет положительным. Об этом заявил первый зампред Комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

«Что касается встречи Трампа с Владимиром Путиным, я уверен, что эта встреча в любом случае будет иметь положительный результат хотя бы потому, что оба лидера будут уважать друг друга», – сказал он в беседе с «Парламентской газетой».

Джабаров напомнил о встречи Путина и Байдена в 2021 году, когда стороны пытались урегулировать ситуацию на Украине, еще до того, как она перешла в стадию военного конфликта. Однако экс-президент США не захотел услышать доводы России, результатам стало начало специальной военной операции.

Стало известно, что Трамп сменил тактику по завершению конфликта на Украине

На вопрос, когда может состояться встреча Дональда Трампа и Владимира Путина, сенатор отказался отвечать. По его словам, он не может дать точный прогноз по срокам.

Ранее политолог Александр Асафов рассказал «ФедералПресс», почему Трамп ежедневно говорит о звонке Путину, но так и не идет на контакт с Кремлем.