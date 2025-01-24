Причиной украинского конфликта является отказ Запада прислушиваться к вопросам, которые беспокоят Россию. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Этот конфликт происходит из-за угрозы национальной безопасности Российской Федерации, из-за угрозы русским, которые живут на известных территориях», — отметил официальный представитель Кремля.

Стало известно, что Трамп сменил тактику по завершению конфликта на Украине

Песков подчеркнул, что боевые действия также ведутся из-за «нежелания и полного отказа американцев и европейцев прислушиваться к озабоченности России».