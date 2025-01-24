В Кремле заявили о неготовности Зеленского к урегулированию украинского конфликта

Украинский лидер Владимир Зеленский не готов к урегулированию конфликта.

Об этом заявил пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Зеленский не может быть готов к заключению сделки — или уместнее использовать все-таки слово "урегулирование". Потому что, чтобы достичь урегулирования, необходимо переговоры провести. Переговоры Зеленский сам себе запретил своим указом», — объяснил официальный представитель Кремля.

Стало известно, что Трамп сменил тактику по завершению конфликта на Украине

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