В Кремле заявили о неготовности Зеленского к урегулированию украинского конфликта

Украинский лидер Владимир Зеленский не готов к урегулированию конфликта.
Об этом заявил пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков, передает ТАСС.
«Зеленский не может быть готов к заключению сделки — или уместнее использовать все-таки слово "урегулирование". Потому что, чтобы достичь урегулирования, необходимо переговоры провести. Переговоры Зеленский сам себе запретил своим указом», — объяснил официальный представитель Кремля.
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