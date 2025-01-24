Москва не позволит превратить Балтийское море во "внутреннее озеро" Североатлантического альянса.

Об этом заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко в интервью телеканалу "Россия-24".

"Использование таких терминов, как контроль, - это еще одно свидетельство мечтаний в НАТО превратить Балтийское море во внутреннее озеро, как они хлестко любят говорить на публике. Но этого не произойдет по многим причинам, и одна из главных, конечно, - что этого не допустит Российская Федерация", - сказал он.

Ранее генсек НАТО Марк Рютте заявил на пресс-конференции по итогам саммита балтийских стран альянса в Хельсинки о запуске миссии Baltic Sentry в Балтийском море, целью которой станет защита подводной инфраструктуры, такой как энергетические и информационные кабели. В операции будут задействованы, в частности, фрегаты и морские патрульные самолеты стран альянса. Запуск миссии стал реакцией на повреждение 25 декабря подводного кабеля между Финляндией и Эстонией.