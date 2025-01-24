Москва зафиксировала заявления президента США Дональда Трампа относительно урегулирования на Украине и развития российско-американских отношений.

Это позитивная динамика, но нужны реальные шаги, заявила журналистам официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Президент РФ [Владимир Путин] 21 января сказал, что мы зафиксировали те заявления, которые были сделаны президентом США Трампом относительно необходимости прекращения конфликта, восстановления отношений с Россией, поддержания диалога, - сказала дипломат. - И, конечно, это является позитивной динамикой. Но дальше нужно, наверное, не только заявлять, но и реализовывать".

21 января президент США не исключил возможности полного прекращения поставок американского оружия Киеву, а также заявил о готовности встретиться с Путиным "в любое время". В то же время он допустил ужесточение санкций против России, если она не согласится на сделку по Украине.

Стало известно, что Трамп сменил тактику по завершению конфликта на Украине

Как отметил ранее Путин, Москва открыта для диалога с новой администрацией США по украинскому конфликту, самое важное - устранить первопричины кризиса. Он подтвердил, что Россия учитывает заявления Трампа и его команды о желании восстановить контакты, а также о необходимости сделать все, чтобы не допустить третьей мировой войны.