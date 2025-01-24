Захарова высказалась о возобновлении встреч «Арктической пятерки»

Возобновление встреч «Арктической пятерки», в которую входят Россия, Дания, Канада, Норвегия и США, не обсуждается. Как сообщает РИА Новости, об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

По ее словам, подобный «доверительный диалог» станет возможен лишь при отказе западных стран от антироссийских действий. Кроме того, они должны подтвердить свою готовность учитывать интересы Москвы и искать совместные решения проблем Арктики.

Напомним, что весной 2024 года директор правового департамента МИД России Максим Мусихин заявлял, что контакты «Арктической пятерки» прерваны. Он отмечал, что это сделано не по инициативе России, а США и другие страны Запада «фактически добровольно» лишили себя возможности обсуждать вопросы, касающиеся Арктики.

Ранее Захарова заявляла, что РФ частично возобновила работу в другой схожей организации — Арктическом совете. По словам дипломата, во второй половине 2024 года с подачи Норвегии в формате видео-конференц-связи состоялись заседания всех шести рабочих групп Совета по вопросам устойчивого развития, климата, защиты окружающей среды, предупреждения и реагирования на чрезвычайные ситуации.