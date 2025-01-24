Шойгу заявил о риске столкновения ядерных держав

Геополитическое соперничество между крупными государствами на международной арене обостряется, риски силового столкновения ядерных держав возрастают.

Об этом заявил в интервью ТАСС секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу.

"На фоне повышения конфликтности и обострения геополитического соперничества в мире возрастают риски силового столкновения крупных государств, в том числе с участием ядерных держав", - отметил Шойгу.

По словам Шойгу, страны Запада развязали против России и Белоруссии "идеологическую и ценностную агрессию" и стараются нанести удар не только с помощью экономических санкций, но и дестабилизировать внутриполитическую ситуацию в странах.

"Не прекращаются попытки дестабилизации внутренней обстановки, подрыва общественных устоев, навязывания чуждой неолиберальной идеологии", - обратил внимание секретарь Совета безопасности РФ.

Политические интересы взамен мировой безопасности

При этом Шойгу подчеркнул, что подобное поведение Запада влияет не только на Россию и Белоруссию, но и негативно сказывается на международной обстановке в целом.

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