Шойгу заявил о риске столкновения ядерных держав

Геополитическое соперничество между крупными государствами на международной арене обостряется, риски силового столкновения ядерных держав возрастают.
Об этом заявил в интервью ТАСС секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу.
"На фоне повышения конфликтности и обострения геополитического соперничества в мире возрастают риски силового столкновения крупных государств, в том числе с участием ядерных держав", - отметил Шойгу.
По словам Шойгу, страны Запада развязали против России и Белоруссии "идеологическую и ценностную агрессию" и стараются нанести удар не только с помощью экономических санкций, но и дестабилизировать внутриполитическую ситуацию в странах.
"Не прекращаются попытки дестабилизации внутренней обстановки, подрыва общественных устоев, навязывания чуждой неолиберальной идеологии", - обратил внимание секретарь Совета безопасности РФ.
Политические интересы взамен мировой безопасности
При этом Шойгу подчеркнул, что подобное поведение Запада влияет не только на Россию и Белоруссию, но и негативно сказывается на международной обстановке в целом.
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"Идет активное обесценивание международных структур (ВТО, ВОЗ, ОЗХО и т.д.), они все больше становятся политическими инструментами, - указал он. - Предпринимаются попытки подорвать международные усилия по предотвращению гонки вооружений в космосе и превратить космическое пространство в новую сферу вооруженного противостояния". "Эти действия прямо направлены на ослабление наших стран и продиктованы стремлением лишить нас суверенитета и права свободно выбирать собственный путь развития и реализовывать стратегические интересы", - констатировал Шойгу.