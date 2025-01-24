Володин: Украина и страны Прибалтики пожертвовали суверенитетом в пользу Запада

Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что Украина и прибалтийские страны пожертвовали своим суверенитетом в пользу США и ЕС.

В Госдуме рассказали, какую жертву принесли Западу Украина и Прибалтика
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«Ряд государств, бывших ранее союзными республиками СССР, пожертвовали им (суверенитетом. — RT) в пользу Вашингтона и Брюсселя. Речь идёт о Прибалтийских странах», — написал Володин в своём Telegram-канале.

При этом он добавил, что Украина окончательно потеряла независимость в 2014 году.

Володин подчеркнул, что давление со стороны Соединённых Штатов и других западных стран было всегда. Основой их существования является колониальная политика.

Ранее директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил, что США и Великобритания переходят к открытому террору, потому что теряют своё доминирование.

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