Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что Украина и прибалтийские страны пожертвовали своим суверенитетом в пользу США и ЕС.

«Ряд государств, бывших ранее союзными республиками СССР, пожертвовали им (суверенитетом. — RT) в пользу Вашингтона и Брюсселя. Речь идёт о Прибалтийских странах», — написал Володин в своём Telegram-канале.

При этом он добавил, что Украина окончательно потеряла независимость в 2014 году.

Володин подчеркнул, что давление со стороны Соединённых Штатов и других западных стран было всегда. Основой их существования является колониальная политика.

Ранее директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил, что США и Великобритания переходят к открытому террору, потому что теряют своё доминирование.