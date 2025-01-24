Нарышкин: Часть элит Запада может попытаться развязать международный конфликт

Нельзя исключать того, что часть западных элит в своих интересах может попытаться развязать какой-то международный конфликт. Об этом заявил директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин в интервью РИА Новости.

По его словам, сейчас происходит переход от отживающего свой век однополярного мирового порядка к новому, справедливому миропорядку. Это очень непростой процесс, имеющий свои риски, отметил Нарышкин.

Нарышкин заявил, что обстановка в мире не будет спокойной в 2025 году

"Бывший гегемон" в лице США "постепенно деградирует, теряет контроль".

Одновременно появляются новые мощные, авторитетные игроки, которые имеют большой потенциал развития и способность обеспечивать безопасность и стабильность в мире, добавил директор СВР.

"Конечно, нельзя исключать того, что часть западных элит, так называемых элит, предпримет какие-либо действия, чтобы развязать тот или иной международный конфликт", - добавил Нарышкин.

Ранее директор СВР сообщил, что 2025 год не будет спокойным. Многое, по его словам, зависит от того, насколько региональным и глобальным игрокам хватит здравого смысла и выдержки.