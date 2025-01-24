Черная трансплантология (незаконное изъятие органов у живых людей — прим. «Ленты.ру») на Украине стала любимым развлечением Запада. Об этом «Известиям» заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

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Дипломат указала, что в местах проведения боев и дислокации подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) были найдены останки людей с явными признаками того, что у них были удалены внутренние органы. Она также напомнила, что президент Украины Владимир Зеленский в свое время подписал ряд законодательных актов для минимизизации бюрократических проволочек при проведении таких операций.

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По словам Захаровой, органами торгуют через интернет по предзаказу.

«Украина пробила дно стартом черной трансплантологии. Вот этот самый расходный материал, в который превратились граждане Украины для киевского режима», — резюмировала она.

В сентябре 2024 года координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев рассказал, что многие раненые бойцы ВСУ поступают в госпитали без почки. По его словам, если украинского военного не удалось стабилизировать, то «его "запечатывают" в мешке для трупов и дальнейшая судьба его не известна».