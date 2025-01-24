Трамп хочет немедленно встретиться с Путиным

Президент США Дональд Трамп заявил, что хочет немедленно встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным. Его слова приводит Reuters.

© Газета.ru

Подробности пока неизвестны.

До этого Трамп заявил о готовности Украины заключить сделку. Американский лидер подчеркнул, что при нем конфликт Украины и России бы вообще не начался.

Вероятность встречи Путина и Трампа оценили

Ранее Трамп заявил, что урегулирование украинского конфликта возможно «легким или сложным путем». По его словам, первый вариант «всегда лучше». Также глава Белого дома подчеркнул, что решение ситуации должно произойти как можно скорее.

Помимо этого, президент США говорил о возможном расширении санкций против России, если Москва не пойдет на прекращение конфликта на Украине. Он заявил, что США могут ввести высокие пошлины на весь российский экспорт, подчеркнув, что соглашение должно быть достигнуто в кратчайшие сроки.

Ранее в США назвали ультиматум Путину первым шагом Трампа к миру на Украине.