Захарова объяснила смысл воинственных заявлений Макрона

Президент Франции Эммануэль Макрон своими воинственными заявлениями пытается послать сигнал украинскому лидеру Владимиру Зеленскому касательно возраста мобилизации, заявила в ходе брифинга представитель МИД России Мария Захарова. По ее словам, глава Пятой республики стремится перекрыть любую миролюбивую риторику по урегулированию конфликта на Украине, передает корреспондент NEWS.ru.

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Новыми воинственными заявлениями Макрон явно пытается направить сигнал Зеленскому, от которого требует понижения мобилизационного возраста вплоть до 18 лет. Макрон делает это для того, чтобы перекрыть заявления такого, по крайней мере, миролюбивого характера, которые позволяют себе ряд европейских и американских политических деятелей, — сказала Захарова.

Дипломат указала на действия Парижа по укреплению своих вооруженных сил. Кроме того, на этом фоне Макрон заявил, что украинский конфликт не закончится в ближайшее время, что, по мнению Захаровой, говорит о подготовке Франции к конфронтации с РФ.

Ранее Макрон объявил о старте проекта, позволяющего призвать добровольцев в национальную армию. С таким заявлением глава европейской страны выступил после обсуждения с украинским коллегой Владимиром Зеленским вопроса отправки войск в зону конфликта. По мнению Макрона, придется лучше выявлять добровольцев, обучать их и иметь возможность мобилизовать, когда придет время.

Макрон заявил о необходимости увеличить набор добровольцев в ВС Франции

Нынешние усилия по обеспечению безопасности Франции президент назвал недостаточными. Он обратил внимание на угрозы, которые все активнее накапливаются вокруг Парижа.

Также Макрон заявлял, что США должны помочь другим странам убедить Россию сесть за стол переговоров для решения украинского конфликта. Кроме того, он считает, что Украине следует учитывать реалии при обсуждении территориальных вопросов с Москвой.