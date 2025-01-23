Лавров и Фидан обсудили ситуацию в Сирии

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и глава МИД Турции Хакан Фидан в разговоре по телефону обсудили ситуацию в Сирии и отметили важность объединения усилий всех внешних игроков для содействия всестороннему урегулированию в стране.

Об этом говорится в сообщении МИД РФ.

"В ходе беседы состоялся обмен мнениями о развитии ситуации в Сирии и вокруг нее. Подтверждена необходимость безусловного уважения суверенитета, единства и территориальной целостности САР", - указали в министерстве.

В МИД также уточнили, что главы внешнеполитических ведомств "акцентировали важность объединения усилий всех "внешних игроков", способных реально содействовать всестороннему урегулированию ситуации в Сирии на основе обеспечения законных прав всех сирийских граждан, независимо от их политических взглядов и этноконфессиональной принадлежности".

Также главы дипведомств обсудили вопросы двусторонней повестки дня и условились поддерживать тесные контакты по Сирии и другим международным проблемам.