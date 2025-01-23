Президент РФ Владимир Путин заранее извинился перед участниками набсовета Агентства стратегических инициатив за то, что во время заседания вынужден прерваться на международный разговор по телефону.

"Хочу меня заранее извинить, возникла необходимость провести международный телефонный разговор, поэтому я вынужден буду на минут пять отойти от экрана", - сообщил Путин участникам заседания.

Президент попросил не делать из-за этого перерыв и продолжать работу.

"Я переговорю по телефону и вернусь на рабочее место", - сказал он.

Напомним, глава государства не впервые вынужден отлучаться в связи с телефонным звонком. Так, в марте 2022 года Путин прервал из-за этого на 15 минут совещание с членами правительства. А в декабре 2017 года он остановил заседание Совета по культуре и искусству, сообщив, что продолжит встречу сразу после телефонного разговора.