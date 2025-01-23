В Кремле в четверг, 23 января, приняли решение не комментировать сообщения агентства Reuters, которое со ссылкой на источники заявило, что президент России Владимир Путин якобы считает цели спецоперации на Украине достигнутыми.

— Не могу прокомментировать. Я не знаю, что это за источники, поэтому не считаю возможным это комментировать, — заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает ТАСС.

Ранее Reuters со ссылкой на источники сообщило, что Владимир Путин доволен результатами СВО, включая контроль над территориями, соединяющими Россию с Крымом, и ослабление украинских войск. Однако агентство также заявило, что российский лидер якобы обеспокоен влиянием конфликта на экономику и высокой процентной ставкой в стране. В связи с этим, согласно статье, среди части российской элиты сформировалось мнение о желательности урегулирования конфликта путем переговоров.

СМИ заявили, что Путин достиг основные цели на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский допустил переговоры с Владимиром Путиным, если действующий президент США Дональд Трамп сможет гарантировать безопасность Украины. Лидер киевского режима признал, что без России «невозможно дипломатически закончить войну».