В Кремле анонсировали важный международный телефонный разговор Путина

Президент России Владимир Путин проведет важный международный телефонный разговор 23 января.
Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.
«Мы ожидаем международный телефонный разговор президента», — заявил официальный представитель Кремля.
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На фоне сообщений об ожидаемых телефонных переговорах Путина и президента США Дональда Трампа Песков отметил, что анонсированный им разговор не относится к этой теме. При этом он подчеркнул, что предстоящий звонок «не менее важный для нас».