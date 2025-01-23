В Кремле ответили на вопрос об интервью Путина американскому блогеру

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков допустил, что глава России Владимир Путин даст интервью американскому подкастеру Лексу Фридману. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Пескова, Кремль может рассмотреть Фридмана как интервьюера, но «это не вопрос ближайшей перспективы» - точных договоренностей об этом нет. Пресс-секретарь президента уточнил, что подкастер уже обратился к российскими властям по поводу интервью с Путиным.

«Мы действительно с ним на связи, он выходил на нас. Он сначала хотел приехать в Москву, он же родом отсюда, из наших краев, и обсудить возможность интервью с президентом, он прекрасно знает, что это не вопрос ближней перспективы», - объяснил Песков.

По его словам, чтобы у президента появилась цель дать интервью, должны возникнуть условия, которые потребуют «дополнительных разъяснений». Песков подчеркнул, что Фридман находится в числе тех, кого Кремль будет рассматривать в качестве интервьюера.

Лекс Фридман (Алексей Федотов) - американец советского происхождения. Он ведет один из самых популярных англоязычных подкастов, в котором рассказывает об IT, искусственном интеллекте и беседует с политиками и знаменитостями. Фридман уже взял интервью у Дональда Трампа, Илона Маска, Биньямина Нетаньяху, а в начале 2025 года он поговорил с Владимиром Зеленским.

В этом интервью Зеленский заявил, что Россия попытается «рассорить» его с Трампом. Также Зеленский раскритиковал Будапештский меморандум, предусматривающий гарантии безопасности Украины в обмен на отказ от ядерного оружия, и заявил о согласии Киева на прекращение огня в обмен на поставки оружия.