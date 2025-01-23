В России отреагировали на желание Фридмана взять интервью у Путина

Интервью президента России Владимира Путина американскому блогеру Лексу Фридману не приблизит завершение конфликта на Украине. Как сообщает «Абзац», об этом заявил политолог Дмитрий Естафьев.

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Ранее Фридман уже взял интервью у Владимира Зеленского и заявил, что отправляется в Россию для беседы с Путиным. Таким образом блогер хочет внести свой «малый вклад в продвижение мира». Естафьев считает, что такое интервью вряд ли способно помочь сторонам добиться прочных договоренностей в скором времени.

«На мой взгляд, сейчас самое неподходящее время для каких-то громких публичных заявлений о конфликте на Украине, тем более о военно-стратегической ситуации в Восточной Европе. Наверное, интервью крупному американскому медийному человеку может сыграть очень серьёзную роль в приближении к миру в Европе, но, вероятно, на более поздних этапах развития ситуации, когда будет понятно, о чём можно говорить», — заявил политолог.

Естафьев отметил, что Фридман может хотеть услышать от российского президента реакцию на тезисы американского лидера Дональда Трампа. В таком случае интервью может приобрести новую окраску по сравнению с беседой Путина с журналистом Такером Карлсоном.