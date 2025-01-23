Президенту США Дональду Трампу не следует хамить в адрес российского лидера Владимира Путина и строить из себя мачо.

Об этом в беседе с News.ru заявил депутат Госдумы Андрей Колесник, комментируя последние высказывания американского президента.

"Трамп хамит. У Путина выдержка железная. Пусть Трамп предложит нормальные договоренности. Зачем в эфир-то выдавать такое, строить из себя мачо? Трампу, все-таки, уже 78 лет", - указал Колесник.

Он назвал неприемлемым "хамский тон" в отношении Москвы. Депутат призвал не путать Россию с Евросоюзом, поскольку страна не является вассалом Соединенных Штатов.

Трамп захотел призвать Байдена к ответу

Накануне президент США призвал Россию завершить специальную военную операцию. Трамп подчеркнул, что если не будет достигнута "сделка" по Украине, то США введут новые санкции и пошлины на российский экспорт в Соединенные Штаты и другие страны.

До этого Трамп во время общения с журналистами в Белом доме заявил, что президент России Владимир Путин якобы разрушает собственную страну, отказываясь от соглашения по Украине. По его словам, у "России будут большие проблемы", если Москва откажется от соглашения по урегулированию конфликта на Украине.