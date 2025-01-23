В Госдуме прокомментировали слова Трампа о ультиматуме России

Депутат Госдумы от Крыма, генерал-майор запаса Леонид Ивлев заявил, что новый президент США Дональд Трамп не добьется успеха, если будет говорить с Россией «языком ультиматумов». Об этом сообщает РИА Новости.

Ранее Трамп пригрозил ввести санкции и установить высокие пошлины на всё, что Россия продает США и другим странам, если сделка с Украиной не будет заключена в скором времени. В то же время Трамп подчеркнул, что «любит россиян», и упомянул о своих хороших отношениях с президентом РФ Владимиром Путиным.

Новый президент США заявил, что собирается оказать России и ее экономике «очень большую услугу» (какую именно, он не уточнил), если Москва согласится завершить конфликт. В противном случае будут введены новые санкции, подчеркнул он.

«Если мы не заключим сделку, причем скоро, у меня не останется другого выбора, кроме как ввести высокие налоги, пошлины и санкции на всё, что Россия продает США и другим странам-участницам», - сказал Трамп.

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Ивлев назвал заявления Трампа «имитацией открытости, откровенности и угроз» со стороны Трампа и сравнил их с серьезными позициями, которые ранее сформулировал президент РФ Владимир Путин. Угрозы ультиматумами и тарифами депутат назвал «пустым разговором».