Нарышкин заявил о постепенной деградации США

США постепенно деградируют, заявил глава Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин в интервью РИА Новости.

Он назвал Вашингтон бывшим «гегемоном», который теряет контроль. По мнению Нарышкина, в мире появляются новые авторитетные игроки, которые имеют потенциал обеспечивать безопасность и стабильность.

В этом же интервью Нарышкин дал прогноз на 2025 год и предупредил, что он станет неспокойным. Глава СВР подчеркнул, что сейчас наблюдается переход от однополярного мироустройства к «новому, справедливому миропорядку». По его мнению, этот процесс непростой, поэтому несет за собой риски.