В ГД призвали обязать матерей предъявлять детей врачам после родов вне больницы

В Госдуме прорабатывают поправки в законодательство, согласно которым женщины должны будут вызывать врачей сразу после того, как спонтанно или сознательно родили ребёнка не в медицинском стационаре.

«Мы планируем зафиксировать в законе обязательный послеродовой осмотр ребёнка врачом. Нет ничего сложного в том, чтобы вызвать скорую помощь, если речь не идёт, например, о кочевых семьях, но это те малые исключения, которые будут обсуждаться», — рассказала «Парламентской газете» первый зампред Комитета Госдумы по защите семьи Татьяна Буцкая.

Она подчеркнула, что сегодня закон никак не регулирует домашние роды, в связи с чем в стране появилась целая армия доул, которые, если ситуация становится критической, зачастую передают всю ответственность медработникам и устраняются.

Член Комитета Госдумы по охране здоровья кандидат медицинских наук Римма Утяшева, в свою очередь, отметила, что введение соответствующих поправок в законодательство также позволит избежать махинаций с материнским капиталом, когда деньги получали на неродившихся детей или предъявляли одного младенца несколько раз.

Ранее в Минздраве России также предложили пересмотреть подходы к стерилизации.

Также акушер-гинеколог, репродуктолог, заведующая отделением вспомогательных репродуктивных технологий Мария Жарова рассказала, что для восстановления после родов женщине необходимо правильно питаться, отдыхать и постепенно вводить физическую активность.