Обстановка в мире в 2025 году не станет спокойной. Об этом заявил директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин в интервью РИА Новости.

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"Уже сегодня понятно, что 2025 год не будет спокойным. Многое зависит от того, насколько региональным и глобальным игрокам хватит здравого смысла и выдержки", - отметил собеседник агентства.

По его словам, в настоящее время идет процесс перехода от однополярного миропорядка к "новому, справедливому миропорядку".

Этот процесс очень непростой и имеет свои риски, добавил Нарышкин.

Напомним, в декабре прошлого года глава СВР заявил, что коллективный Запад готов пойти на крайние меры, чтобы сохранить свое доминирующее положение в мире. Ради этого он даже может развязать в среднесрочной перспективе глобальный конфликт с эпицентром в Евразии.

Понимание Вашингтоном и Лондоном утраты своего доминирующего положения в мире провоцирует их на нервную реакцию, они переходят к откровенному террору и даже попыткам физического устранения оппонентов, отметил Нарышкин.