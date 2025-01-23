В Госдуме ответили на угрозы Трампа в адрес России

Депутат Госдумы от Крыма, член комитета по безопасности Михаил Шеремет призвал президента США Дональда Трампа не разговаривать с Россией языком силы. Его слова приводит РИА Новости.

В Госдуме ответили на угрозы Трампа в адрес России
© Lenta.ru

Шеремет призвал Трампа отказаться от языка силы для разговора с Россией, поскольку это бессмысленно. Он напомнил, что американский лидер не является близким сторонником Москвы.

«Трамп — умный политик и понимает, что между Россией и США есть много точек соприкосновения. Градус противостояния между нашими странами должен быть снижен», — призвал парламентарий.

Ранее Трамп призвал Россию пойти на сделку и завершить спецоперацию на Украине. В социальной сети Truth Social политик указал, что это необходимо сделать сейчас, поскольку дальше будет только хуже.

Политика
Михаил Шеремет
Дональд Трамп
Госдума
Республика Крым
Москва
Соединенные Штаты
Украина
Безопасность
Крым наш