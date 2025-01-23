В Госдуме ответили на угрозы Трампа в адрес России

Депутат Госдумы от Крыма, член комитета по безопасности Михаил Шеремет призвал президента США Дональда Трампа не разговаривать с Россией языком силы. Его слова приводит РИА Новости.

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Шеремет призвал Трампа отказаться от языка силы для разговора с Россией, поскольку это бессмысленно. Он напомнил, что американский лидер не является близким сторонником Москвы.

«Трамп — умный политик и понимает, что между Россией и США есть много точек соприкосновения. Градус противостояния между нашими странами должен быть снижен», — призвал парламентарий.

Ранее Трамп призвал Россию пойти на сделку и завершить спецоперацию на Украине. В социальной сети Truth Social политик указал, что это необходимо сделать сейчас, поскольку дальше будет только хуже.