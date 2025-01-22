В силах президента США Дональда Трампа остановить «злонамеренную» политику Соединенных Штатов на Украине, а Москве нужно понять, что означает «сделка» в понимании нового американского лидера. Такое заявление сделал первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский, передает РИА Новости.

Ранее Трамп призвал Россию завершить СВО, пригрозив ввести новые санкции и пошлины, если «сделка» не будет достигнута.

Комментируя это, Полянский указал, что РФ еще нужно понять, что означает «сделка» в понимании американского главы.

«Он не ответственен за то, что США сделали на Украине в 2014 году, сделав ее "антироссийской" и подготовив к войне с нами, но сейчас в его силах остановить эту злонамеренную политику», — добавил он.

Полянский напомнил, что РФ начала СВО на Украине, чтобы «положить конец войне, которую киевский режим ведет против собственного народа с 2014 года». И в первую очередь, по его словам, речь идет об устранении коренных причин украинского кризиса, людях и их праве сохранять свою идентичность, а не территории.