Слуцкий отреагировал на слова Трампа о завершении СВО

Россия будет исходить из реальных инициатив президента США Дональда Трампа по конфликту на Украине и не собирается идти на уступки жертвовать своими интересами. Об этом РИА Новости заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

Слуцкий отреагировал на слова Трампа о завершении СВО
© РИА Новости

Ранее Трамп призвал РФ завершить СВО на Украине, пригрозив ввести новые санкции и пошлины на весь российский экспорт в США, если Москва не сделает этого.

Комментируя это, Слуцкий заявил, что Россия не собирается «ни на йоту жертвовать своими национальными интересами и идти в этих вопросах на уступки».

«Путин подтвердил готовность к диалогу, но только взаимоуважительному и равноправному. Необходимы юридические гарантии устранения первопричин конфликта, а значит новые устойчивые контуры безопасности в Европе. Мы — за честный и справедливый путь, будь он сложным или легким», — добавил он.

Слуцкий указал, что Трамп пока только декларирует свои намерении и разбрасывается угрозами, но не предлагает конкретики по завершению конфликта на Украине. При этом, по его словам, Россия будет исходить из реальных инициатив. Слуцкий назвал принципиальным вопросом условия предлагаемой США «сделки».