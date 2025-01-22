Слуцкий отреагировал на слова Трампа о завершении СВО

Россия будет исходить из реальных инициатив президента США Дональда Трампа по конфликту на Украине и не собирается идти на уступки жертвовать своими интересами. Об этом РИА Новости заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

Ранее Трамп призвал РФ завершить СВО на Украине, пригрозив ввести новые санкции и пошлины на весь российский экспорт в США, если Москва не сделает этого.

Комментируя это, Слуцкий заявил, что Россия не собирается «ни на йоту жертвовать своими национальными интересами и идти в этих вопросах на уступки».

«Путин подтвердил готовность к диалогу, но только взаимоуважительному и равноправному. Необходимы юридические гарантии устранения первопричин конфликта, а значит новые устойчивые контуры безопасности в Европе. Мы — за честный и справедливый путь, будь он сложным или легким», — добавил он.

Слуцкий указал, что Трамп пока только декларирует свои намерении и разбрасывается угрозами, но не предлагает конкретики по завершению конфликта на Украине. При этом, по его словам, Россия будет исходить из реальных инициатив. Слуцкий назвал принципиальным вопросом условия предлагаемой США «сделки».