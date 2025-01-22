Сделка президента США Дональда Трампа и российского лидера Владимира Путина по урегулированию ситуации на Украине может привести к началу третьей мировой войны. Об этом британской газете Daily Express заявил бывший командующий Сухопутными войсками Штатов в Европе, отставной генерал Бен Ходжес.

По словам военного, Трампу не стоит вступать в сделку с Путиным. Ходжес утверждает, что подобный исход событий может привести к тому, что российский лидер якобы получит возможность начать мировую войну.

Также отставной генерал добавил, что Россия якобы может использовать перемирие для подготовки и возобновления конфликта. Впоследствии, по мнению экс-командующего, РФ может напасть на Украину и, возможно, на страны НАТО.

Журналист из США рассказал о противостоянии Путина и Трампа на переговорах

Утром 22 января газета The Wall Street Journal сообщила, что президент США Дональд Трамп дал спецпосланнику по Украине Киту Келлогу 100 дней, чтобы урегулировать украинский конфликт. При этом, как заявили источники издания, Келлог вряд ли будет участвовать в реальных мирных переговорах, контролировать их Трамп будет самостоятельно.