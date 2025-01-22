В МИД РФ оценили выступление Зеленского в Давосе

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе выступления на Всемирном экономическом форуме в швейцарском Давосе проявил наглость и прямолинейность, заявил замминистра иностранных дел России Григорий Карасин в своем Telegram-канале. По словам дипломата, украинский лидер не просто поучал страны Европы, но запугивал их перспективой забвения.

Нагло и прямолинейно выступил на форуме в Давосе Зеленский. Он не просто поучал Европу, как ей нужно действовать при Трампе, но откровенно запугивал ее перспективой забвения и второсортности, — написал он.

В частности, Карасин указал на высказывания Зеленского о якобы непозволительности для Европы стоять второй или третьей в очереди за своими союзниками. По его словам, украинский лидер также «по-хамски заметил, что мир без лидерства Европы перестанет быть комфортным и выгодным для всех европейцев».

Дипломат также обратил внимание на «напористость в провокационной постановке вопросов» относительно Сирии и Ирана. При этом тема Китая прозвучала из его уст как угроза отодвинуть Европу от участия в украинском кризисе.

Залихватская манера горе-политика наглядно показала, как далеко зашел обанкротившийся и потерявший веру в собственное будущее нынешний режим в Киеве. Остается только сожалеть об атмосфере дискуссии нынешнего Давоса, — заключил Карасин.

Политолог Сергей Марков ранее заявил, что Зеленский во время выступления в Давосе бросил вызов американскому лидеру Дональду Трампу. По мнению эксперта, украинский лидер пытается сплотить Европу против нового главы Белого дома.