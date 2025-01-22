Слуцкий ответил на заявления Зеленского о переговорах в Стамбуле

Заявления Владимира Зеленского о якобы ультиматуме России на Стамбульских переговорах являются манипуляциями и попытками привлечь внимание общественности.

Об этом в интервью РИА Новости заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

«Все его заявления на Давосе якобы об ультиматуме Владимира Путина (президента России. — RT) — лживый бред по сути и игра на публику по форме», — указал Слуцкий.

Он подчеркнул, что все эти действия продиктованы страхом перед изменениями в американской администрации. По его мнению, весь происходящий спектакль ориентирован на аудиторию в Вашингтоне.

Ранее Зеленский утверждал, что в ходе Стамбульских переговоров Россия якобы требовала его отставки и планировала заменить его на Виктора Медведчука.